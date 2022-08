W Pucharze Polski rozpoczęła się walka o 40 tysięcy zł. Trofeum broni Radomsko

Kolejne mecze już w najbliższy weekend. Rywalizacja na szczeblu dawnych okręgów powinna zostać rozstrzygnięta do końca rundy jesiennej. Po dwie najlepsze drużyny awansują do finału wojewódzkiego, który zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Trofeum broni RKSRadomsko. Triumfator szczebla wojewódzkiego awansuje do rozgrywek ogólnopolskich i otrzyma 40 tys. zł od PZPN. ą

Puchar Polski

Pierwsza runda. Etap łódzki: Grom Powodów - Włókniarz Konstantynów 0:5, Łódzka Akademia Futbolu - Victoria Łódź 6:1, KP Byszewy - Justynów 1:7, Expom Krośniewianka - Rosa Rosanów 0:8, Włókniarz II Konstantynów - Orzeł Kazimierz 5:0, Iskra Góra św. Małgorzaty - Magnat Sierpów 3:6 - po dogrywce, Powstaniec Dobra - Huragan Swędów 3:1, GKSByszew - Ostrovia Ostrowy 0:6, Gieczno - Malina Piątek 3:6, Dąbrówka - Błękitni Dmosin 3:0 (walkower), Błękitni Ciosny - Gałkówek 2:5, Włókniarz II Pabianice - PTCPabianice 6:0, PSV Łódź - Zawisza IIRzgów 3:0 (walkower), Zryw Śliwniki - Bzura Ozorków 0:3. Mecz Łodzianka Oldboy Łódź - Polonia Andrzejów w innym terminie. We wtorek (9 sierpnia) GLKSDłutów spotka się z Witonianką Witonia (18).

2. runda (13-14 sierpnia): PSV Łódź - Łódzka Akademia Futbolu, Włókniarz IIPabianice - Dłutów/Witonianka, Łodzianka Oldboy/Polonia Andrzejów - Dąbrówka, Włókniarz IIKonstantynów - Gałkówek, Kotan Ozorków - Włókniarz Konstantynów, Powstaniec Dobra - Justynów, Malina Piątek - Magnat Sierpów, Ostrowy - Rosa Rosanów. Wolny los: Bzura Ozorków.