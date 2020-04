W Pucharze Polski ŁKS Łódź przegrał z Konstantynowem

Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Wojciecha Robaszka, grała także w Pucharze Polski. Z tej racji, że była czwartoligowcem rozpoczynała zmagania od najniższego, czyli okręgowego szczebla. W rundzie wstępnej łodzianie wygrali walkowerem (3:0) ze Startem Brzeziny, który wycofał się z gry. Za to w pierwszej rundzie pokonali trzecioligowy Sokół Aleksandrów 2:1 (1:0) po golach Rafała Jankiewicza i Michała Bielickiego. Bramkę dla gości zdobył Igor Świątkiewicz.W rundzie trzeciej ŁKS odpadł z Nerem Poddębice przegrywając 1:3 (1:1). Gola dla pokonanych strzelił Adam Patora. Bramki dla Neru: Krzysztof Woźniak 2, Joachim Pabjańczyk.Za to w pierwszej rundzie sezonu 2014/2015 łodzianie zaliczyli jedną z bardziej wstydliwych wpadek. W rundzie wstępnej trzecioligowy już ŁKS, prowadzony po raz pierwszy przez Andrzeja Kretka (zastąpił Wojciecha Robaszka), zremisował w Konstantynowie z Włókniarzem (klasa okręgowa), po dogrywce, 3:3. W rzutach karnych miejscowi triumfowali 12-11! - Piszemy historię sportu w Konstantynowie - mówił po meczu uradowany trener gospodarzy Marcin Herski. - Chyba po raz pierwszy w historii pokonaliśmy ŁKS. Dwa gole dla miejscowych strzelił Marcin Knol, a jednego Łukasz Workiert. Bramki dla łodzian : Dawid Sarafiński, Przemysław Różycki i Marcin Zimon. Pucharowe zmagania sezonu 2015/2016 trzecioligowy jeszcze klub z alei Unii 2 rozpoczął od drugiej rundy na szczeblu okręgu łódzkiego. 30 września drużyna prowadzona już wtedy przez Marka Chojnackiego zawitała do Łęczycy na mecz z tamtejszym Górnikiem. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie, trybuny wypełniły się prawie w całości, a ŁKS wygrał 2:0 2:0 (0:0) po golach Artura Golańskiego i Damiana Nowackiego. Co ciekawe fani klubu z alei Unii wydali po tym meczu komunikat, że podczas spotkań ligowych z udziałem ukochanej drużyny nie będzie niecenzuralnych przyśpiewek, lecz jedynie pieśni zagrzewające ulubieńców do boju. Potem była wygrana 6:0 (3:0) w Rzgowie z Zawiszą. Gole: Mariusz Cichowlas 2, Rafał Serwaciński, Artur Golański, Łukasz Dynel, Aleksander Ślęzak. Na szczeblu wojewódzkim ŁKS pokonał Wartę Działoszyn 2:0 (1:0). Gole: Marcin Kacela, Mauricio i przegrał z Lechią Tomaszów 1:4 (1:3). Gol dla ŁKS:Maurico. Sezon 2016/2017 był dla ŁKS ostatnim pucharowym na szczeblu okręgu. Zakończył się szybko, bo już 14 września Górnik Łęczyca wygrał z łodzianami 2:1 (2:1). Gole: Mateusz Krysiński 2 - Michał Michałek.

Od sezonu 2017/2018 łodzian ie rozpoczynali pucharowe zmagania od szczebla centralnego, bo grali w II lidze. ą