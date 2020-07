W poradni przy ul. Odrzańskiej w Łodzi powstają nowe gabinety lekarskie. Zakończył się remont w Miejskim Centrum Medycznym Górna

Przy ul. Odrzańskiej 29 powstanie poradnia dla osób dorosłych. Do tej pory lekarze POZ przyjmowali pacjentów na pierwszym piętrze tego samego budynku. Po remoncie będą mieć do dyspozycji nowe gabinety lekarskie oraz: zabiegowy, pielęgniarski i położnej. Powstały też nowe sanitariaty oraz rejestracja. Wymienione zostały wszystkie instalacje: elektryczna, instalacje sanitarne i wentylacja. Prace budowlane kosztowały ok. 340 tys. zł.

Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe po remoncie. Po wyposażeniu w nowy sprzęt medyczny i meble placówka zacznie ponownie przyjmować pacjentów.

W ubiegłym roku budynek przy ul. Odrzańskiej przeszedł kompleksową termomodernizację wartą 1,5 mln zł. Blask odzyskała między innymi elewacja oraz otoczenie przychodni.

Modernizowana była też poradnia dla dzieci na parterze budynku (za 280 tys. zł).

Na 2021 r. MCM planuje modernizację poradni rehabilitacyjnej w tym samym budynku. Z podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze interniści) korzysta tu około 5 tysięcy pacjentów.