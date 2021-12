W poniedziałek (13 grudnia) rusza remont ulicy Wojska Polskiego. Część ulicy zostanie zamknięta

W pierwszym etapie robót od 13 grudnia ul. Wojska Polskiego zostanie zamknięta od ul. Młynarskiej do ul. Źródłowej. Zamknięte będą także skrzyżowanie z ulicą Franciszkańską, zaś przejezdne ma być skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego/Źródłowej/Obrońców Westerplatte. Na zamkniętych odcinku będą możliwe wjazdy docelowe – w kierunku ul. Źródłowej. Z ulic Zielnej i Marynarskiej w ul. Wojska Polskiego będzie można skręcić tylko w lewo (jadąc docelowo).

Autobusy komunikacji miejskiej będą mogły kursować zamkniętym odcinkiem, także w jednym kierunku. Zmienioną trasą kursować będą autobusy linii 59, 64AB, 85, N6 i Z6.

W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa ulicy. Wymienione zostaną sieci podziemne od ul. Franciszkańskiej do al. Palki. Przebudowy doczeka się także torowisko wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do al. Palki i dalej wzdłuż alei i Strykowskiej do ul. Inflanckiej. Na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do ul. Marynarskiej torowisko ma zostać odseparowane od jezdni. Dalej od ul. Marynarskiej do ul. Obrońców Westerplatte ma przebiegać po północnej stronie ulicy, a na dalszym odcinku bez zmian (pozostawiony ma zostać zabytkowy szpaler drzew).