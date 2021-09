W październiku czeka nas polska złota jesień. Dobre prognozy od Poddębicko-Łęczyckich Łowców Burz GRAFIKI

- Mamy ostatni dzień września, więc pora zerknąć na prognozy długoterminowe modelu CFS, a w zasadzie na spodziewane anomalie rozkładu ciśnienia atmosferycznego, temperatury i opadów w październiku… i co one dla Nas znaczą? - pytają retorycznie Łowcy odpowiadając, że oznacza to powrót przyjaznej pogody.