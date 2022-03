W parku Klepacza zakwitają pierwsze błękitne cebulice. Błękitna murawa pod drzewami

W parku Klepacza przy ul. Skorupki zakwitają pierwsze cebulice. To zapowiedź szybko nadchodzącej wiosny.

Na razie w parku tych kwitnących bylin jest niewiele, tylko kilkadziesiąt roślin rozproszonych w różnych miejscach po zachodniej, cieplejszej, stronie parku, od al. Politechniki. Pełnia kwitnienia powinna nastąpić w kwietniu, przy sprzyjającej pogodzie już nawet w pierwszej dekadzie miesiąca, a najpóźniej na przełomie kwietnia i maja i wówczas cały park pokryje błękitno-niebieska murawa.

Warto wiedzieć, że błękitne łany kwiatów jakie podziwiamy co roku w parku to nie tylko cebulice, ale także śnieżniki. Niebieskie cebulice dominują w zachodniej części parku, a jaśniejsze, błękitne śnieżniki z białym środkiem są od strony ul. Wólczańskiej. Z roku na rok przybywa jednak śnieżników, a ubywa cebulic. Wynika to z tego, ze te pierwsze rośliny są mniej wymagające i wypierają z parku mniej wytrzymałe cebulice. Być może za kilka lat będziemy więc mówić o parku śnieżników.