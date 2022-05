W pandemii przybyło milionerów w Łodzi i województwie łódzkim. Ich majątek jest jednak wart mniej, wszystko przez wysoką inflację

Blisko 2,5 tys. mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego zarobiło w ubiegłym roku minimum milion złotych. W porównaniu do roku 2020 w całym regionie przybyło ok. 200 milionerów. Wysoka inflacja sprawia jednak, że ich majątek jest wart mniej. Jak wynika z wstępnego zestawienia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nie wszyscy milionerzy to przedsiębiorcy. 85 z nich bowiem to osoby fizyczne, które rozliczają na formularzu PIUT-37, co oznacza, że tyle zarobiły na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło. W ciągu roku przybyło ich 20. Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński