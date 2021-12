W oficynie kamienicy przy ul. Kilińskiego 205. Jak będzie katastrofa, to miasto jest niewinne, bo nie chcieli belek w mieszkaniach

Administracja kazała podpisać lokatorom walącej się kamienicy oświadczenie, że mieszkają w niej na własne ryzyko. To kara za to, że nie chcą w małych mieszkaniach belek podpierających sufity.

W poniedziałek do lokatorów prawej oficyny kamienicy przy ul. Kilińskiego 205 przyszła administratorka. Kazała im podpisać oświadczenie. Napisane jest w nim, że odmawiają podstemplowania stropów w mieszkaniu, a ponadto wiedzą o stanie technicznym budynku, który zagraża życiu i zdrowiu przebywającym w nim osób i biorą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne skutki, które mogą powstać w wyniku odmowy opuszczenia lokalu.

- To skandal – denerwuje się jedna z lokatorek, która podpisała oświadczenie. - Jeżeli faktycznie grozi nam katastrofa to powinni nas natychmiast wyprowadzić, a oni chcieli jedynie byśmy do mieszkań wpuścili robotników, którzy w naszych lokalach postawią belki podpierające sufit.