W oceanarium łódzkiego zoo wkrótce będzie można oglądać 180 gatunków ryb morskich

– Jednak najbardziej atrakcyjne są orlenie plamiste, nie tylko ze względu na wzorki na skórze, ale i kształt ciała. Przypomina ono dysk, a pysk ryby kaczy dziób. Do tego pływają majestatycznie, obserwując je odnosi się wrażenie, że latają jak ptaki - mówi Barbara Wicińska, kierownik działu hodowlanego łódzkiego zoo. Do grupy rekinów dołączyły żarłacze brunatne i para rekinów brodatych. Wszystkie sprowadzone ryby to młode osobniki, które w ciągu kilku lat urosną do 2,5 -3 metrów. - Transport jest kosztowny, dlatego sprowadzamy młode ryby. Poza tym łatwiej aklimatyzują się w nowych zbiornikach - dodaje Adam Danielak, kierownik biotopów wodnych w zoo.

Obecnie w siedmiu zbiornikach oceanicznych pływa 1300 ryb 180 gatunków.

Otwarcie Orientarium jest planowane w drugiej połowie marca 2022 roku.