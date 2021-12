W Nowy Rok w stroju kąpielowym? Termy Uniejów zapraszają na nietypowego Sylwestra. Co w ofercie? ZDJĘCIA

- Termy Uniejów zapraszają na mokre szaleństwo, które rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do godz. 01.30. Bilet można nabyć online. W tym czasie do dyspozycji wszyscy goście będą mieli strefę basenową i sauny. Czynna będzie również strefa restauracyjna, gdzie można będzie kupić jedzenie oraz napoje. O północy na gości czeka lampka szampana oraz pokaz sztucznych ogni – zachęca organizator. - Dlaczego warto przywitać Nowy Rok na Termach w Uniejowie? Bo to wyjątkowe miejsce, gdzie goście w różnym wieku znajdą idealną formę wypoczynku dla siebie; od strefy rekreacji w nieckach zewnętrznych i wewnętrznych po strefę relaksu w strefie saun. To idealne miejsce do zrelaksowania się, zadbania o ciało w gronie rodzinnym, z dziećmi i przyjaciółmi.