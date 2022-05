W najbliższą niedzielę koncert Fundacji Polsat w Skierniewicach

Wybór lokalizacji koncertu, w którym za pośrednictwem telewizji Polsat będą mogli uczestniczyć miliony Polaków nie jest przypadkowy.

– Jesteśmy w Skierniewicach z powodu przeprowadzonego remontu Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Rocznie szpital hospitalizuje blisko tysiąc dzieci od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia i jest to największy ośrodek medyczny pomiędzy Warszawą a Łodzią, więc to niezwykle istotna placówka a bardzo pilnie potrzebowała remontu. Gdy otrzymaliśmy prośbę o pomoc w jego przeprowadzeniu – nie mogliśmy odmówić – mówi Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.