W MPK powstał specjalny tramwaj do szlifowania szyn. Będzie usuwał usterki torowiska

Łódzkie MPK wzbogaciło się o kolejny wagon techniczny zbudowany własnym sumptem na bazie wagonu Konstal 805Na. Po tramwaju pomiarowo - diagnostycznym oraz tramwaju do odśnieżania i odladzania sieci, tym razem w Zakładzie Techniki MPK-Łódź powstał wagon przeznaczony do szlifowania szyn. Pojazd wyjechał na miasto na testy. W akcji można go będzie oglądać za parę tygodni.

Wagon wyposażony został w umieszczoną pomiędzy kołami szlifierkę dostosowaną do ścierania wierzchniej warstwy szyny. W trakcie przejazdów po torowisku o zauważalnej falistości, zespoły ściernic za pomocą siłowników pneumatycznych będą dociskane do powierzchni główki szyny. Efektem będzie wyrównanie jej nawierzchni, co przełoży się na bardziej płynną i spokojną jazdę tramwajów. Falistość szyn powoduje wibracje i hałas podczas jazdy.