W maskach na półfinał The Look Of The Year łódzkiej Atlas Arenie. O miejsce w krajowym finale starało się 80 osób z całej Polski

Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczna edycja The Look Of The Year przebiega zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Nie odbyły się żadne tradycyjne castingi, które organizator konkursu, łódzka Agencja Impresaryjna Igo-Art, urządzała zazwyczaj w kilku największych miastach Polski.

- W tym roku musieliśmy z tego zrezygnować. Zgłoszenia przyjmowaliśmy tylko drogą elektroniczną. Wyboru półfinalistów musieliśmy więc dokonać na podstawie nadesłanych nam zdjęć i ankiet - mówi Igor Włodarczyk z biura The Look Of The Year.

Do półfinału zakwalifikowało się blisko 80 osób, które zostały zaproszone do Łodzi na ostatnie przed finałem eliminacje. Przeglądu kandydatów też dokonywano inaczej niż zazwyczaj. Żeby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się, wszyscy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupki, którym wyznaczono różne godziny stawienia się w Atlas Arenie - w godz. od 9.30 do 14.30. Tym razem bez jakichkolwiek osób towarzyszących (ten etap konkursu zawsze odbywa się bez publiczności, ale kandydatom często towarzyszą rodzice lub znajomi - tym razem nie wolno im było podglądać pracy komisji konkursowej). Wszystkim zapewniono środki do dezynfekcji. Kandydaci byli zobowiązani poruszać się w maseczkach, które wolno im było zdjąć tylko na chwilę, stając przed komisją w bezpiecznej odległości.