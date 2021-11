W marketach w Łodzi można kupić kilka gatunków świerka i jodły. CENY Magdalena Rubaszewska

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostał prawie miesiąc, to pierwsze choinki oferowane w marketach budowlanych już się sprzedały. Oczywiście są to drzewka w donicach, na dostawę ciętych choinek trzeba jeszcze poczekać.