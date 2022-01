W Manufakturze pojawił się 13-letni wąż, a odwiedzający wygrali kilkadziesiąt biletów do orientarium ZDJĘCIA

15 stycznia w Manufakturze można było zobaczyć żaby omszone i traszki irańskie. Ale prawdziwą gwiazdą był 13-letni wąż – lancetogłów kalifornijski. Gad nie ma imienia, bo jak podkreśla jego opiekun - węże są głuche i nie miałoby to sensu.

Odwiedzający galerię handlową mogli węża pogłaskać. Nie męczyło go to - wręcz przeciwnie, bardzo to lubi jest spokojny. Dłonie "fanów" dają mu dodatkowe ciepło, które uwielbia.

Podczas imprezy można było także wygrać bilety do powstającego orientarium. Rozdano ich kilkadziesiąt. Wystarczyło odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące zoo lub orientarium. Bilety rozdawano w formie voucherów, które ważne są do końca 2022 roku.

- Konkurs organizowany był co 20 minut od godziny 12 do 20. Zainteresowanie było ogromne. Można było startować drużynowo. Za tydzień 22 stycznia będzie kolejny konkurs - mówił Krzysztof Babij, dyrektor marketingu i komercjalizacji łódzkiego ZOO.

Wśród atrakcji w Manufakturze nie zabrakło także malowania twarzy, czemu chętnie poddawały się dzieci - oczywiście motywem przewodnim były zwierzęta.