W Manufakturze odbędzie się wielki finał WOŚP. Atrakcji nie zabraknie przez cały ostatni weekend stycznia

W rotundzie i przy Machinarium na najmłodszych czekają niezliczone atrakcje: będzie nauka i pokazy chemiczne, magia i sztuczki w wykonaniu iluzjonistów i cyrkowców. Na drukarce 3D przez cały dzień będzie można wydrukować sobie serduszka i inne gadżety. Od godz. 11 do 14 na układanie wielkich puzzli w rotundzie zapraszają animatorzy z Fundacji Happy Kids, a na pokazy tańca – instruktorzy z Egurrola Dance Studio. W małej rotundzie studenci z IFMSA zapraszają do szpitala Pluszowego Misia, gdzie przekażą najważniejsze instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran. W niedzielę studenci uniwersyteckiego koła SKN Inwestor czekają na Wasze groszówki. W wejściu głównym galerii handlowej przy schodach budować się będzie po raz 13. Złote serce z monet. W poprzednich latach ze złotego serca z grosików udawało się zbierać ponad 70 tysięcy złotych co roku. Podczas dwudniowej akcji zarówno w galerii handlowej, jak i na rynku, krążyć będą wolontariusze w strojach z ulubionych filmów - Thanosa czy bohaterów Star Wars! Nie zabraknie też sportowców - rugbistów z klubu Budowlani S.A. CZYTAJ WIĘCEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH!