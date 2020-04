W łódzkim zoo urodziły się trzy wydry amazońskie

Dwa samczyki i samiczka jeszcze są nieporadne, ale szybko rosną . Ich waga urodzeniowa wynosiła od 200 do 220 g, po miesiącu ok. 1 kg, a 1 kwietnia maluchy ważyły ok. 2 kg. Rodzice troskliwie zajmują się młodymi. Choć to samiec Cashibo częściej nosi młode do basenu, uczy pływać. Partnerce oddaje swoje porcje ryb, pozwala jej w spokoju jeść, a sam zajmuje się dziećmi.– Od pięciu dni oboje przynoszą im ryby, na razie do zabawy. Liczymy, że niedługo młode same będą próbowały je jeść. Teraz są karmione mlekiem matki – opowiada Tomasz Jóźwik, wiceprezes zoo. Trojaczki urodziły się w walentynki, 14 lutego. A para jest wyjątkowo dobrana, niemal nierozłączna. Powiększenie się stada to duży sukces łódzkiego zoo, jako jedyne w Polsce ma ten gatunek.