W łódzkich parafiach rozpoczęły się wizyty duszpasterskie czyli tzw. kolęda

Większość parafii z regionu łódzkiego rozpoczęła wizyty kolędowe w piątek po południu. Ale ze względu na układ dni część proboszczów przełożyła je na poniedziałek lub nawet czwartek.

W parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi kolęda rozpocznie się w poniedziałek, 27 grudnia. Dzień po świętach księża tradycyjnie mają na odpoczynek po świętach i przygotowaniach do świąt.

Kolęda potrwa do końca stycznia. Księża zapukają do wszystkich mieszkań w parafii, spodziewają się że, około połowy się otworzy.

- Ci, co chodzą do kościoła i znają parafię, na pewno otworzą. Także ci, którzy bywają u nas tylko w święta lub na piknikach parafialnych. Pozostali niekoniecznie - przyznaje ks. Wiesław Kamiński, proboszcz parafii św Piotra i Pawła.

Tradycyjnie wizyta składa się ze wspólnej modlitwy, błogosławieństwa dla rodziny i mieszkania, a także rozmowy.