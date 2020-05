W Łodzi w niedzielę odbędzie się Pierwsza Komunia, mimo epidemii i sprzeciwu rodziców!

W parafii na Widzewie komunia się odbędzie mimo sprzeciwu części rodziców, którzy nie chcą komunii w czasie trwającej epidemii.

Proboszcz parafii ks. Grzegorz Jędra­szek wydał w tej sprawie oświadczenie opu­blikowane na stronie internetowej parafii: „Na prośbę rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. zaproponowałem komunię rodzinną dziecka z rodzicami w terminie ustalonym od roku. Rodzice na indywidualnym spotkaniu z księdzem proboszczem wyrazili wolę przyjęcia Pana Jezusa przez ich dzieci w takiej uroczystości rodzinnej. Dzieci zostały podzielone na nieliczne grupy na bazie klas, by dzieci mogły być we wspólnocie z najbliższymi kolegami, jednak przeciwnicy tej formy uniemożliwili zorganizowanie grup na bazie klasy, więc dzieci idą do komunii w innych grupach. Dla pozostałych dzieci komunia została odłożona na jesień. Dla rodziców i dzieci, którzy poprosili o Komunię Św. nie najważniejsze są stroje i przyjęcie z prezentami, ale duchowe spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Kościół jest od tego, by głosić Słowo Boże i udzielać sakramentów tym, którzy o to proszą. Nasz kościół jest największą świątynią w mieście Łodzi i zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwala na organizację modlitwy w sposób bezpieczny.”

31 marca abp Grzegorz Ryś wydał zarządzenie, że Pierwsze Komunie należy przenieść na czas ustania epidemii, wcześniej możliwe jest ich organizowanie dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny.