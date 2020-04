W Łodzi trwa montaż 20 maseczkomatów. Sprwdź gdzie staną autmaty do zakupu maseczek wielokrotnego użytku

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska apelowała do łodzian o stosowanie się do zaleceń służb medycznych i noszenie maseczek.

Aby to ułatwić i zapewnić dobrej jakości produkt za przystępną cenę, miasto podpisało umowę z firmą zajmującą się dostarczaniem i obsługą maseczkomatów. Są to urządzenia przypominające automaty do napojów i przekąsek. Mają charakterystyczną, niebieską obudowę. Znajdziemy na nich napis:"Maseczkomat. Łódź walczy z koronawirusem". Dzięki nim, każdy łodzianin będzie mógł zaopatrzyć się w maseczkę ochronną.

Za jedną maseczkę zapłacimy 2 zł, natomiast realny koszt jednej sztuki to 5 zł. Miasto dokłada różnicę, by mieszkańcy mieli dostęp do dobrej jakości produktu w niewysokiej cenie. Maseczki są wielokrotnego użytku. Można je prać i zakładać ponownie. Mają atesty oraz pozytywną ocenę krajowego konsultacja ds chorób zakaźnych.

Cały koszt wynajmu maseczkomatów przez 3 miesiące, razem z zaopatrzeniem ich w maseczki, to ok. 220 tys. zł.