W Łodzi trudniej będzie wsiąść do tramwaju lub autobusu z rowerem? Taka uchwała ma trafić na sesję

Sieć hulajnóg na ulicach Łodzi powiększy się pięciokrotnie

Od niedzieli (22 września) po łódzkich ulicach będzie jeździć aż 400 elektrycznych hulajnóg do wypożyczenia na minuty. To pięć razy więcej niż do tej pory. A to może oznaczać wzrost liczby wypadków i kolizji.