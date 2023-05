W Łodzi sadzonki warzyw idą jak woda. Łodzianie chętnie sadzą własne jedzenie na działkach, w ogrodach i na balkonach

Łodzianie kupują po trzy, cztery krzaczki każdego warzywa. Najchętniej uprawiane to pomidorki koktajlowe, choć amatorzy szukają też bawolego serca, malinowych, czy nietypowych odmian jak czarne, czy żółte. Na podium jest także papryka zarówno słodka jak i pikantne odmiany. Najłatwiejsza w uprawie jest cukinia, dlatego i ona znajduje liczne grono amatorów.

Wiele osób woli kupić gotowe sadzonki niż samodzielnie wysiewać nasiona do doniczek na parapecie. Do tego potrzebne jest miejsce i dużo cierpliwości, której wielu z nas brakuje. Gotowe sadzonki są odpowiednio przygotowane i często zahartowane, by od razu po wsadzeniu do gruntu lub na balkonie nie chorowały.