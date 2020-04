W Łodzi przedszkola i żłobki nie zaczną działać od 6 maja. Władze miasta narzekają na niejasne wytyczne rządu

Decyzję ogłosiła w czwartek (30 kwietnia) rano Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna w magistracie za edukację. Narzekała ona na niejasne wytyczne, opracowane przez rząd, odnoszące się do pracy żłobków i przedszkoli po jej wznowieniu.

- Jest tu np. taka informacja, nie wiemy, jak do tego podejść, że mamy ograniczać liczebność grup w przedszkolach - wymieniała wiceprezydent. - Mam powiedzieć Jasiowi, żeby przyszedł w piątek, a w poniedziałek: Zosia?

Według Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, nie są jasne także kwestie dezynfekcji zabawek, doprowadzania dziecka do budynku placówki przez rodzica czy wyznaczenia w takim budynku tzw. miejsca do izolacji.

Aktualizacja: możliwa data otwarcia żłobków i przedszkoli w Łodzi

W czwartek po południu głos zabrała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Nie możemy sobie pozwolić na pośpiech i przymykanie oczu na jakiekolwiek niedociągnięcia w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dlatego pierwszym – potencjalnie realnym terminem otwarcia przedszkoli i żłobków jest dzień 11 maja. Do tego czasu będziemy na bieżąco obserwować sytuacje, dzwonić do rodziców, by poznać ich opinię, wyposażać placówki w niezbędne środki ochrony osobistej dla dzieci i personelu.