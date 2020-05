W Łodzi podpalili maszty telelefonii komórkowej. Policja poszukuje sprawców. Czy to przeciwnicy technologi 5G?

Wyglądało to tak, jakby ktoś nasączył materiał płynem, wsadził między kable i podpalił, licząc na to, że ogień przeniesie się dalej – mówi kom. Marcin Fiedukowicz.

Wandalizm, czy celowe działanie?

Policja poszukuje sprawców, jednak z ich odnalezieniem może być problem. Maszty stoją na uboczu, gdzie ruch jest niewielki, co za tym idzie może być problem z odnalezieniem ewentualnych świadków.

To pierwszy potwierdzony przypadek podpaleń masztów telekomunikacyjnych w kraju. Do podobnych zdarzeń dochodziło jednak w innych regionach Europy. Na początku maja maszty telefonii komórkowej zapłonęły m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W tym ostatnim kraju na jednej ze stacji pozostawiono rzekomo napis Anty-5G. Przeciwnicy technologii wskazują na brak odpowiednich badań potwierdzających ich brak szkodliwości na środowisko, przede wszystkim na organizmy żywe.