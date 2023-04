W Łodzi pedałują dla "Krwinki". Fundacja "Krwinka" rozpoczęła trzecią edycję akcji "Czas na Lover". Złotówki za kilometry

W specjalnie przygotowanym namiocie stanęły trzy rowery do stacjonarnych treningów, na których kilometry kręcili pracownicy biur i pracowni znajdujących się na terenie "Starej Drukarni". Zgłosiło się tak wiele osób, że do planowanych dwóch rowerów dostawiono trzeci. W sumie do wyścigu po pieniądze dla chorych dzieci stanęło blisko 40 osób, które postawiły sobie ambitny cel, by w ciągu kilku godzin wykręcić co najmniej 350 kilometrów. Za każdy kilometr na konto "Krwinki" wpłyną realne pieniądze. Darczyńcami w tym przypadku są firmy Stara Drukarnia i Loftmill.

Dzisiejsza akcja jest zapowiedzią trzeciej edycji akcji planowanej od 1 sierpnia do 30 września. Chcemy dziś zwrócić uwagę potencjalnych sponsorów, którzy zechcieliby sfinansować przejechane kilometry. Chcemy też zwrócić uwagę wszystkich na to jak ważna jest w codziennym życiu aktywność fizyczna, od której zależy nasze zdrowie - mówi Dominika Śliwińska, dyrektor Fundacji "Krwinka".