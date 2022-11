W Łodzi miejskie służby mobilizują się, by pomagać potrzebującym. Zbierają ciepłą odzież, przeszukują pustostany Agnieszka Jedlińska

Grzegorz Gałasiński

W Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze strażą miejska apelują do wszystkich łodzian o to, by nie pozostawali obojętni na los osób w kryzysie bezdomności i przekazywali służbom wszystkie sygnały na temat takich osób przebywających m.in. w pustostanach, parkach, na działkach ROD.