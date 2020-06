W Łodzi i regionie żyje się coraz lepiej, a średnia pensja to 4711 zł. Tak głosi "Raport o stanie województwa łódzkiego za 2019 rok"

"Poprawiła się także sytuacja materialna grup najbiedniejszych, które dotąd w niewielkim stopniu korzystały z rezultatów wzrostu gospodarczego. Nastąpiło realne ograniczenie ubóstwa oraz zmniejszenie różnicy poziomu zamożności obywateli do średniej państw członkowskich Unii Europejskiej." - głosi raport, który ma aż 420 stron.

Na koniec 2019 roku liczba pracujących w województwie łódzkim wynosiła 1,1 mln (6-te miejscu w kraju), podczas gdy liczba bezrobotnych wyniosła 27 tys. osób (9-te miejsce w kraju). Świadczy to o korzystnej sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wyniosła 5,4 proc. i była wyższa od średniej krajowej (5,2 proc.), co lokowało region na 8. miejscu w kraju. Najmniejsze bezrobocie było w powiatach: rawskim (3,2 proc.) i skierniewickim (3,6 proc.), dość niski poziom bezrobocia utrzymywał się w powiatach: wieruszowskim (4 proc.), łowickim (4,6 proc.), Łodzi (4,7 proc.), bełchatowskim (4,8 proc.), piotrkowskim (4,8 proc.) oraz Piotrkowie Trybunalskim (4,9 proc.). Największe bezrobocie utrzymuje się natomiast w powiatach łaskim (7,1 proc.) oraz kutnowskim (8,0 proc.).

"Należy przy tym zauważyć, że nawet w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia, nie przekracza ona 10 proc., co w świetle wieloletnich problemów z bezrobociem strukturalnym, którego doświadczało województwo, jest sukcesem" - podsumowuje raport.