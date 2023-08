W Łodzi drony nad cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej. Rozpoczęła się wielka inwentaryzacja grobów WIDEO

Obejmujący powierzchnię 40 ha cmentarz jest największą nekropolią żydowską w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Nigdy jednak nie został szczegółowo opisany. Choć jest to nekropolia zabytkowa prace dokumentacyjne prowadzone były punktowo, głównie w oparciu o łódzkich społeczników.

Realizatorzy projektu przewidują, że powstanie dokumentacja 150 tysięcy grobów. Obecnie wiele z nich nie posiada tablic z nazwiskiem lub są one tak zniszczone, że trudno coś na nich odczytać. Projekt zakłada nie tylko zidentyfikowanie miejsc pochówku, ale także stworzenie mapy topograficznej dla całego cmentarza z zaznaczeniem wszelkiej widocznej na powierzchni architektury oraz ortofotomapy (mapy utworzonej na podstawie przetworzonych zdjęć lotniczych) wybranych fragmentów w tym m.in.: pola gettowego, gdzie spoczywa ok. 45 tysięcy osób. Na projekt przeznaczono 1,6 miliona zł.