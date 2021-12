W Łodzi coraz częściej dochodzi do kradzieży kół samochodów. Złodzieje najczęściej kradną na osiedlach

Od września do połowy grudnia br. na terenie całej Łodzi doszło do 17 przypadków kradzieży kół samochodów. Biorąc pod uwagę początek 2021r. to od stycznia do połowy marca aż 50 aut na terenie naszego miasta zostało pozbawionych kół. Z informacji wynika, że do tego typu incydentów znacznie częściej dochodzi w okresie zimowym. Zatem pojawia się pytanie, czy z początkiem roku na nowo wzrośnie ilość przypadków kradzieży kół?