W ŁKS praca wre! Trenują trzy seniorskie drużyny

Pierwszoligowcy trenują na obiektach przy alei Unii oraz na Minerskiej. Zwieńczeniem zajęć będzie sobotnie sparing z drugoligowym Motorem Lublin, prowadzonym przez Marka Saganowskiego, mistrza Polski z ŁKS z roku 1998. W drużynie występują były ełkaesiak Kamil Rozmus, były piłkarz Warty Sieradz Tomasz Swędrowski, eks-widzewiak Daniel Świderski oraz Arkadiusz Najemski, dawniej GKSBełchatów. Zapowiada się więc ciekawa konfrontacja.

Kibice będą mogli na żywo zobaczyć to spotkanie w ŁKS TV, czyli na klubowym kanale YouTube. Początek sobotniej potyczki na boisku przy ulicy Minerskiej o godz. 13

Wprawdzie klub z alei Unii 2 ma zakaz transferowy, ale to nie znaczy, że nic się na tym polu nie dzieje. Otóż ŁKS Podpisał profesjonalny kontrakt z Jakubem Piotrowskim. Umowa z wychowankiem klubu obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jesienią piłkarz wystąpił w trzech meczach trzecioligowych rezerw i strzelił jednego gola. Grał także w trzeciej drużynie ŁKS III, prowadzonej przez trenerów Mariusza Zasadę i Michała Zientarskiego, która rywalizuje w grupie pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. Zaliczył w tym zespole 13 spotkań, zdobywając 10 bramek.

Pełną parą przygotowania do wiosny idą także w trzecioligowym zespole rezerw ŁKS. -Zawodnicy wrócili do treningu z entuzjazmem, uśmiechem na ustach - mówi Marcin Matysiak, trener ŁKS II. - Jesteśmy zadowoleni, ze każdy z piłkarzy zrealizował indywidualny plan treningowy. Mamy też do dyspozycji wszystkich piłkarzy, bo na szczęście nikt nie jest kontuzjowany, ani nie choruje. W zajęciach bierze udział ośmiu młodych piłkarzy z juniorskiej drużyny U 17, która awansowała do rozgrywek centralnych. Dołączył też do nas Andrzej Kominiarczyk. To zawodnik z trzeciej drużyny. Jesienią strzelił 13 goli, będąc najskuteczniejszym graczem tego zespołu. Trenuje z nami także pozyskany w grudniu Błażej Radwanek, ale jest z nami dopiero dwa tygodnie, więc się poznajemy. Widać jednak, że ma duże umiejętności. Mateusz Kowalczyk bierze udział w zajęciach pierwszego zespołu, a Tomasz Górecki jest na testach w Sokole Aleksandrów. W sobotę gramy z Polonią Polonią Piotrków, czołowym zespołem czwartej ligi. To drużyna z którą mierzyliśmy się w sparingu latem. To nieprzyjemny zespół. Celowo jednak chcieliśmy grać z tym zespołem, bo prezentuje prezentuje solidny poziom. ą