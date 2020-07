W ŁKS Łódź czas rozstań - z PKO Ekstraklasą i piłkarzami

I tak klub z alei Unii 2 nie przedłużył umów, które wygasły 30 czerwca z Rafałem Kujawą, Wojciechem Łuczakiem oraz Kamilem Rozmusem. Ten pierwszy wystąpił w tym sezonie w 15 ekstraklasowych meczach ŁKS, w których strzelił cztery gole. Grał także w czwartoligowych rezerwach (trzy bramki). Z kolei Wojciech Łuczak zapisał na swoim koncie cztery mecze w elicie, ale gola nie strzelił. Był za to najskuteczniejszym graczem rezerw, bo zdobył osiem bramek.

Kamil Rozmus wystąpił natomiast w trzech ekstraklasowych meczach, ale do bramki rywali nie trafił. Z klubem z alei Unii 2 rozstał się także Artur Bogusz, który rozegrał 12 meczów w elicie. Bramki jednak nie zdobył, zapisał za to na swoim koncie trafienie w Pucharze Polski. Odszedł także bramkarz Dominik Budzyński. Wychowanek Lewartu Lubartów dostał szansę gry w jednym meczu ekstraklasowym oraz dwóch Pucharu Polski. To zapewne nie koniec zmian.

Naszym zdaniem, powtarzamy, naszym, dobrze byłoby „przewietrzyć” szatnię zagranicznych piłkarzy, którzy w większości kompletnie zawiedli, na czele z Antonio Dominguezem, który miał być następcą z Daniela Ramiereza, a tu z „pistoletu”, wyszedł „kapiszonowiec”. Nic wielkiego nie pokazali także Tadej Vidmajer, Ricardo Guima, Samu Corral i chyba także Pirulo. Czy jest sens, aby trzymać tych piłkarzy w I lidze? Decyzja należy do sterników łódzkiego klubu.

PKO Ekstraklasa

34. kolejka. Piątek (3 lipca): ŁKS Łódź - Wisła Kraków (godz. 18, wyniki meczów z rundy zasadniczej 0:4 oraz 2:4 ), Korona Kielce - Arka Gdynia (20.30 1:1 oraz 0:1 ). Sobota (4 lipca): Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (14, 2:2 oraz 2:1), Lechia Gdańsk - Cracovia (20, 0:1 oraz 1:3), Lech Poznań - Legia Warszawa (17.30, 1:2 oraz 0:1 ). Niedziela (5 lipca): Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (17.30, 1:2 i 0:3), Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (15, 3:2 oraz 1:2). Poniedziałek (6 lipca): Wisła Płock - Górnik Zabrze (18, 1:1 oraz 2:2). ą