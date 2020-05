W ŁKS Łódź były testy. Już z Wojciechem Stawowym

Wojciech Stawowy zastąpił Kazimierza Moskala, który przestał być szkoleniowcem Rycerzy Wiosny w minioną sobotę. Pochodzący z Krakowa szkoleniowiec pracował przez ostatnie pięć lat w warszawskim klubie Escola Varsovia, czyli akademii piłkarskiej działającej pod patronatem FCBarcelona. Wojciech Stawowy był tam dyrektorem sportowym. Za to pracę szkoleniową rozpoczynał w roku 1999 w Proszowiance Proszowice. Po trzech latach przejął Cracovię z którą przeszedł drogę od III ligi do ekstraklasy. Po odejściu spod Wawelu trafił na dwa lata do gdyńskiej Arki, a następnie do Górnika Łęczna. Potem prowadził jeszcze GKSKatowice, ponownie Cracovię, Miedź Legnica i w końcu Widzew Łódź z którym spadł z I ligi. Dodajmy, że w Widzewie pomagał mu obecny dyrektor sportowy ŁKS Krzysztof Przytuła. Za to teraz asystentem Wojciecha Stawowego został mający nigeryjskie korzenie zaledwie 24-letni Roland Thomas, który przez ostatnie pięć lat opiekował się w Escoli Varsovia, drużynami od sześciolatków do siedemnastolatków oraz zespołem seniorskim. Wcześniej był także odpowiedzialny za drużynę U 15 występującą w Centralnej Lidze Juniorów.

Ponadto w sztabie szkoleniowym Wojciecha Stawowego znaleźli się dobrze mu znany Marcin Pogorzała (asystent), Jacek Janowski (trener bramkarzy), Rafał Długozima (lekarz), Marek Jędrzejewski, Damian Krajewski, Marcin Kwiatkowski (fizjoterapeuci) oraz, jakżeby zresztą inaczej, Jacek Żałoba (kierownik drużyny).

W poniedziałek piłkarze ŁKS Łódź, sztab szkoleniowy oraz pracownicy klubu, biura prasowego, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w organizację spotkań ligowych, przeszli badania na obecność koronawirusa. - Już we wtorek powinniśmy poznać wyniki - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego klubu. - Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo nikt nie zgłaszał, że coś mu dolega. Na wtorek natomiast trener Wojciech Stawowy zaplanował zajęcia treningowe w trzech grupach. Jedna z tych grup to bramkarze. Takie zajęcia będą trwały przez najbliższe dni, a ich plan będzie korygowany na bieżąco. Piłkarze mają trenować na obiekcie przy ulicy Minerskiej.

Bartosz Król przyznaje, że na razie nie było mowy o sparingach, a co najwyżej o grach wewnętrznych. Wznowienie rozgrywek PKOEkstraklasy zaplanowano na 29 maja (piątek). Prawdopodobnie tego dnia ŁKS zmierzy się na swoim boisku z Górnikiem Zabrze. ą