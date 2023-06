W których zagranicznych kurortach łodzianie spędzą wakacje 2023? Które kierunki są najbardziej popularne?

Na wakacje najlepiej polecieć czarterem

Albania dla łodzian nie szukających luksusów

Można znaleźć ofertę tygodniowego pobytu w końcu czerwca za 2 - 2,5 tys. zł. Za taką cenę spędzi się też tydzień w tureckim kurorcie, ale nie w pięciogwiazdkowym hotelu. W pierwszej piątce najpopularniejszych wakacyjnych kierunków znalazła się Bułgaria. Co prawda jest tu tańsza baza noclegowa z hotelami czy pensjonatami niepołożonymi blisko plaży o niższym standardzie, ale można wyszukać hotele z dobrym serwisem. Przy wyborze Bułgarii, a także Albanii, krótka podróż także ma znaczenie. Lot do tej pierwszej trwa maksymalnie godzinę i pięćdziesiąt minut, do drugiej dwie godziny. Kurorty Hiszpanii także są chętnie wybierane przez łodzian, ale to finansowo wymagający kierunek. Nieco taniej wyniesie wypoczynek na Balearach, np. Minorce czy Formenterze oraz w północnej części Teneryfy. Ale wakacje w słonecznej Hiszpanii będą kosztować nie mniej niż 3 tys. zł od osoby.

W tym sezonie drożej za ubezpieczenia

W porównaniu z ubiegłym rokiem w tym sezonie ceny wyjazdów wzrosły o ok. 20 procent. M.in. firmy ubezpieczeniowe podniosły składki, a tym samym zdrożało ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i kosztów leczenia.

Po pandemii Polacy wrócili do podróżowania, a do zagranicznych kurortów latają samoloty pełne turystów. Popyt przewyższa podaż, organizatorzy letniego wypoczynku nie mają więc powodu do obniżania cen. Nie należy też co liczyć na "wyprzedaże", czyli oferty last minute, które nie są już tak cenowo atrakcyjne jak przed laty. Zmieniło się to na korzyść first minute, czyli przedsprzedaży wakacyjnej oferty.