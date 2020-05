W których przychodniach w Łodzi mimo pandemii przyjmują dentyści?

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” przy ul. Snycerskiej 1 przyjmuje w stanach nagłych i w przypadku pojawienia się bólu. Podobnie przychodnia przy ul. Leczniczej 6 należąca do MCM im. dr Karola Jonschera, MCM „Górna” przy ul. Tatrzańskiej 109 oraz Centrum Medyczne im. Rydygiera przy ul. Próchnika 11.

Trzeba jednak pamiętać, by przed planowaną wizytą skontaktować się telefonicznie z wybraną poradnią, by umówić samą wizytę oraz zasady i procedury, do których trzeba się zastosować biorąc pod uwagę trwającą epidemię.