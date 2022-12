W których miastach w Łódzkiem odbędzie się sylwester miejski 2022/2023? Wiele samorządów zrezygnowało z hucznej zabawy

Gdy wydawało się, że zakończy się fala odwoływanych imprez z powodu Covid-19, zaczęła się następna - tym razem z powodu horrendalnych podwyżek i co za tym idzie oszczędności, których zmuszone są szukać samorządy. W wielu miastach naszego województwa sylwester miejski to była coroczna tradycja, ale tym razem publiczne witanie nowego roku będzie wyjątkiem.

Kolejny rok z rzędu z miejskiego sylwestra zrezygnowały władze Łodzi. Tutaj sylwester "pod chmurką" ostatni raz odbył się w 2011 roku. Powodem rezygnacji w tym roku, jak w większości miast w naszym województwie, są wysokie koszty organizacji takiej imprezy. Sylwestra w Łodzi można za to spędzić kulturalnie, a ofert nie brakuje. Do wyboru są spektakle, koncerty i projekcje filmowe m.in. w Teatrze Wielkim, Teatrze Nowym, Powszechnym i Jaracza. Hotel DoubleTree by Hilton i Klub Wytwórnia zapraszają na powitanie Nowego Roku w jedynym wesołym miasteczku w mieście. Koszt to tylko 1400 zł od pary.