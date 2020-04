- U nas obniżki sięgają 50 procent - mówi Dariusz Szulc, prezes Sokoła Aleksandrów. - Zanim podjęliśmy taką decyzję konsultowaliśmy ją z innymi klubami. Były także rozmowy z piłkarzami. Z ich strony decyzja spotkała się ze zrozumieniem, bo nie gramy meczów, nie ma żadnych wpływów z biletów, reklam.

- Podobnie jest w Unii Skierniewice - mówi prezes tego klubu Leszek Koźbiał. - Piłkarze spokojnie przyjęli decyzje o obniżce płac. Nie było żadnych scysji. Mam nadzieję, że jest to czasowe i wszystko niebawem wróci do normy. Jeśli tylko sezon się rozpocznie i wrócimy do normalności, to nie widzę powodu, aby nie wrócić do płac sprzed epidemii.

W Pelikanie Łowicz także obniżki płac dla piłkarzy i zawodników o 50 procent. Także i w tym klubie liczą, że to jedynie czasowe takie „cięcie” i wszystko wróci w miarę szybko do normalności. W RKSRadomsko trwają za to jeszcze rozmowy z piłkarzami w sprawie obniżki płac. - W czwartek powinniśmy je zakończyć - mówi Jakub Mielczarek, działacz klubowy. - Rozmawiamy indywidualnie z każdym z piłkarzy. Ci zawodnicy z którymi spotykaliśmy się wcześniej wykazali zrozumienie i godzili się na obniżenie płac. Podkreślali, że chcą w ten sposób pokazać naszym kibicom, których mamy chyba najwięcej w naszej grupie trzeciej ligi, że są solidarni z klubem w ciężkim czasie, a poprzez zgodę na mniejsze pieniądze dokładają cegiełkę, do jego przetrwania. My z kolei będziemy o tym pamiętać przy przedłużaniu kontraktów na nowy sezon. Uważam, że po ustaniu epidemii wcale nie będzie łatwo znaleźć solidny i wypłacalny klub. Dodam, że nasz Japończyk Ryo Yoshioka pozostał w Polsce. ą