W GKS Bechatów testują piłkarzy

Poniedziałek był dla bełchatowian dniem testów szybkościowych, mocy oraz wytrzymałościowych. Sztab szkoleniowy GKS przeprowadził zajęcia w hali Energia, a więc tam, gdzie mecze rozgrywają siatkarze PGE Skry. W zajęciach beniaminka I ligi po raz pierwszy brał udział 23-letni Maciej Koziara.To wychowanek Arki Gdynia, który jesień trwającego obecnie sezonu spędził w Miedzi Legnica, spadkowiczu z Lotto Ekstraklasy. Nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w kadrze pierwszej drużyny prowadzonej przez trenera Dominika Nowaka.Wystąpił zaledwie w czterech meczach na zapleczu ekstraklasy. Zaliczył także cztery spotkania w trzecioligowych rezerwach Miedzi. Za to w sezonie 2018/2019 był podstawowym piłkarzem drugoligowego Gryfa Wejherowo. Wystąpił w 29 meczach o punkty, strzelając 11 goli. Wcześniej grał między innymi w trzecioligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Wystąpił między innymi w pamiętnym meczu w Łodzi z Widzewem (3 czerwca 2017), który gospodarze przegrali 0:1 (0:1) . Drwęca zajęła wtedy pierwsze miejsce w tabeli grupy pierwszej III ligi i awansowała do ligi II. Nie wystąpiła jednak na tym szczeblu rozgrywek, bo nie dostała licencji i dzięki temu promocję uzyskał ŁKS Łódź.

Udział w poniedziałkowych zajęciach drużyny trenera Artura Derbina brał także 17-letni Kacper Kondracki, który występował ostatnio w A-klasowych rezerwach bełchatowskiego klubu. Nadal na testach przebywa natomiast Patryk Winsztal z Radomiaka Radom. Pożegnał się za to z Bełchatowem Maciej Spychała. Piłkarz pokazał się wprawdzie na zajęciach z dobrej strony, lecz na przeszkodzie do pozyskania go stanęły kwestie finansowe. - Niewykluczone, że w najbliższych dniach pojawią się na zajęciach kolejni nowi gracze - mówi Marcin Węglewski, dyrektor sportowy GKS Bełchatów. - Niezwykle trudno jest jednak coś planować, bo nie wiemy na czym stoimy. Sytuacja finansowa klubu nie drgnęła nic, a nic, a jest naprawdę źle. ą