W Galerii Łódzkiej można właśnie podziwiać wystawę „Marzenie o lataniu"

Podniebne podróże to twoje marzenie? Swoją przyszłość wiążesz z lataniem? Odwiedź Galerię Łódzką do 26 czerwca i zobacz wystawę „Marzenie o lataniu”. Odkryj tajemnice stalowych ptaków i ich historię. Na wystawie dowiesz się, jak la- tają samoloty i z czego zbudowane są silniki. Zobaczysz, jak wygląda kabina pasażerska i poczujesz się... jak pilot najlepszego samolotu. Czeka cię również spora dawka wiedzy z bogatej historii lotnictwa i legendarnego Airbusa oraz mnóstwo ciekawostek o helikopterach. Będzie też coś o ekologii i wpływie branży lotniczej na środowisko naturalne.

Słowem – sporo wiedzy podanej w arcyciekawy sposób.

Do czasów średniowiecza panowało przekonanie, że ptaki i inne obiekty lecące w powietrzu właśnie z powietrza biorą siłę potrzebną do tego, by od razu nie spaść na ziemię. Przypuszczano tak, bo również o pływających zwierzętach i obiektach sądzono, że są „niesione” przez wodę. Dopiero w XVI wieku zrozumiano, gdzie tkwił błąd. Włoski geniusz Leonardo da Vinci stwierdził, że powietrze hamuje lecące przedmioty, na przykład pociski. Isaac Newton (1643-1727) swoją teorią mechaniki stworzył podwaliny dla aerodynamiki. Opisał różne zjawiska aerodynamiczne. W wielu przypadkach sformułowane przez niego prawa nie pozwalały jednak prawidłowo wyjaśnić współzależności między powietrzem a poruszającymi się obiektami. Wraz z pierwszymi samolotami na początku XX wieku aerodynamika coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu. Coraz bardziej próbowano zrozumieć, dlaczego samoloty w ogóle latają i jak można poprawić ich właściwości, korzystając ze zdobyczy nauki.