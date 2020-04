W ekstraklasie izolacje, zanosi się na mecze

Jako pierwsza izolację, której celem jest uniknięcie zakażenia koronawirusem osób wytypowanych przez kluby, rozpoczęła Pogoń Szczecin. Jej śladami podążył Raków Częstochowa i Wisła Płock. Izolacje potrwać mają do 3 maja. Po tej dacie piłkarze przejdą testy na obecność wirusa. Kolejnym etapem ma być wznowienie treningów w kilkuosobowych grupach.

Za to jeszcze w tym tygodniu modyfikacji ulegną treningi ŁKS Łódź, zespołu zamykającego tabelę PKOEkstraklasy.- Piłkarze mają spotykać się z jednym z trenerów i pod jego okiem, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa realizować założenia treningowe - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Nie wiem, gdzie będą miały miejsce takie treningi, na pewno nie na Unii 2, bo stadion jest zamknięty. Obecnie nasi piłkarze trenują indywidualnie.

Dodajmy, że Tomasz Salski, sternik łódzkiego klubu, jasno deklaruje, że ŁKS oraz pozostałe kluby PKO Ekstraklasy chcą grać i dokończyć sezon w sportowej rywalizacji.

Po 26 kolejkach drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Ma na koncie zaledwie 20 punktów i do bezpiecznej pozycji, gwarantującej pozostanie w elicie traci 11 „oczek”.

PKO Ekstraklasa wznowić ma sezon w drugiej połowie maja lub na początku czerwca.