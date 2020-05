Przerwa spowodowana była, o czym zresztą informowaliśmy, konfliktem płacowym na linii szkoleniowcy - klub. Ci pierwsi zagrozili nawet strajkiem. Na szczęście strony w końcu doszły do porozumienia w sprawie kontynuowania szkolenia z młodzieżą. - Adepci futbolu ćwiczą na razie w okrojonych grupach - informuje Michał Antczak, rzecznik prasowy GKS Bełchatów. - Jak tylko zmienią się wytyczne, nasza młodzież będzie trenować w większych grupach.Przypomnijmy, że przed powrotem do zajęć do rodzice i opiekunowie byli proszeni o wypełnienie ankiet dotyczących stanu zdrowia zawodników oraz dodatkowo podpisanie oświadczenia o zgodzie na udział w treningach swojego podopiecznego. Rodzice, lub opiekunowie mają także monitorować stan zdrowia swoich dzieci i niezwłocznie informować trenera grupy o pojawieniu się niepokojących objawów.

Za to piłkarze pierwszoligowej drużyny GKSBełchatów mieli w środę normalne zajęcia, którymi kierował trener Artur Derbin. - Do końca tego tygodnia rodzaj zajęć oraz ich częstokliwość nie ulegną zmianie - kontynuuje Michał Antczak. -Treningi ulegną zapewne modyfikacji w przyszłym tygodniu.

Beniaminek I ligi będzie się przygotowywał do wznowienia sezonu w Bełchatowie. Za towznowi rozgrywki 2 lub 3 czerwca meczem na swoim boisku z Sandecją Nowy Sącz.