W Bełchatowie ma być strajk trenerów

Tymczasem w Bełchatowie wrze. Z powodu zaległości finansowych trenerzy grup młodzieżowych nie zamierzają wrócić do zajęć. W piśmie, które wystosowali do młodych piłkarzy i ich rodziców czytamy między innymi: „We wtorek (5 maja) na oficjalnej stronie internetowej GKS ukazała się informacja o powrocie do treningów grup młodzieżowych, która ucieszyła nas wszystkich. Niestety z przykrością musimy Wam przekazać, że my trenerzy nie będziemy prowadzić zajęć. W związku z zaległościami jakie posiada klub w stosunku do nas, decyzja trenerów grup młodzieżowych, wszelkie działania treningowe z naszej strony zostają wstrzymane do czasu uregulowania wszystkich należności”. ą