W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na dachu stanęły ule. Na dachu szkoły powstała pasieka, zamieszkały tam trzy pszczele rodziny

Łączymy sztukę z technologią z tego względu, że koleżanka zaprojektowała przepiękne ule, a ja włożyłem do nich elektronikę, dzięki której możemy cały czas monitorować to co dzieje się w środku. Chcemy pokazać, że pszczoły to nie tylko miód, ale również są ważne dla naszego eko systemu i łączą wiele dziedzin - tłumaczy Sebastian Górecki, pszczelarz, założyciel start-upu "Inteligentne ule".

Projekt ma pokazać jak ważne są pszczoły w miejskim eko systemie. Są odpowiedzialne za zapylanie ponad 80 procent upraw żywności w Europie, przez co jesteśmy od nich uzależnieni. Jeden z trzech uli jest nafaszerowany elektroniką, co oznacza, że przez 24 godziny na dobę można go monitorować temperaturę, wilgotność i wagę i to co jest unikalne także dźwięk jaki wydają pszczoły.