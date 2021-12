W 15 wiosennych meczach ŁKS może zdobyć 45 punktów

W minionym pierwszoligowym sezonie, który zakończył się bezpośrednim awansem do PKOEkstraklasy Radomiaka Radom i Termaliki Nieciecza, ta pierwsza ekipa zgromadziła 68, a druga 65 punktów. Z kolei w sezonie 2019/2020 mistrzowska Stal Mielec zgromadziła 67 punktów, a wicemistrzowskie Podbeskidzie Bielsko-Biała 65. Sezon 2018/2019 dał promocję Rakowowi Częstochowa, a zespól spod Jasnej Góry wiąż prowadzony przez trenera Marka Papszuna zgromadził aż 70 „oczek”. Wicemistrzowski ŁKS 69. Z kolei w roku 2018 Miedzi Legnica wystarczyły do promocji 63 punkty. Drugie w rankingu sosnowieckie Zagłębie zdobyło zaledwie 58 punktów. Rok 2016 przyniósł awans Arce Gdynia (69) oraz Wiśle Płock (63). Za to w roku 2015 trzecia Wisła Płock zgromadziła 69 punktów i okazało się to za mało do awansu. Promocję wywalczyły Zagłębie Lubin (77) oraz Termalika Nieciecza (73). Z kolei w 2014 roku GKSBełchatów awansował zdobywając zaledwie 63 punkty. Drugi Górnik Łęczna 61. W 2013 roku bydgoskiemu Zawiszy wystarczyło 66 punktów, a wicemistrzowi I ligi Gracovii 63. Piast Gliwice, który wygrał I ligę w roku 2012 zgromadził 64 „oczka”, a druga Pogoń Szczecin o trzy mniej. Tak wygląda ostatnie 10 lat w I lidze jeśli chodzi o awans do I ligi. Potwierdza się więc spostrzeżenie sternika klubu z alei Unii 2 Tomasza Salskiego, który mówił niedawno, że bezpośredni awans do elity będzie raczej niemożliwy. Fani klubu nie mają się też co spodziewać spektakularnych transferów. Prezes ŁKS obwieścił niedawno, że nie widzi takiej potrzeby, bo skład jest silny. Może powód jest inny, a mianowicie brak pieniędzy. Klub cały czas ma bowiem zaległości finansowe w stosunku do Łukasza Sekulskiego, który gra obecnie w Wiśle Płock. Na koniec roku przedłużono wprawdzie kontrakt z 18-letnim Mikołajem Lipieniem, ale on nie zadebiutował jeszcze w I lidze. Gorące powinno być za to lato, bo umowy z klubem kończą się między innymi Samuelowi Corralowi, Maciejowi Radaszkiewiczowi, Jakubowi Tosikowi i Maciejowi Dąbrowskiemu.

Jak już informowaliśmy ełkaesiacy przygotowania do piłkarskiej wiosny rozpoczną 10 stycznia, a więc za niecałe trzy tygodnie. 28 stycznia wylecą to Turcji (Side) na 15-dniowe zgrupowanie, gdzie mają także rozegrać co najmniej trzy sparingi. ą