Volley Radomsko walczy o awans do II ligi. Będzie gospodarzem finału

W nagrodę radomszczanie będą gospodarzem turnieju finałowego III ligi , który rozegrany zostanie od 31 marca do 2 kwietnia włącznie. Do rywalizacji staną cztery najlepsze drużyny rundy zasadniczej, ale awans do półfinałowych turniejów barażowych o prawo gry w II lidze (14-16 kwietnia) wywalczą jedynie dwie najlepsze ekipy. Naszym zdaniem promocję powinien uzyskać zespół gospodarzy prowadzony przez trenera Pawła Kowalczyka oraz ekipa z Żychlina. Dodajmy, że finałową batalię o II ligę zaplanowano od 28 do 30 kwietnia.ą

Wyniki ostatniej kolejki rundy zasadniczej: Volley Żelazny Opoczno - Volley Team Żychlin 0:3, Skra II Bełchatów - Volley Radomsko 0:3, Bzura Ozorków - Akademia Siatkówki Zduńska Wola 3:0.

Tabela rundy zasadniczej III ligi siatkówki mężczyzn:

1. Volley Radomsko10 27 29:7

2. Volley Team Żychlin10 27 29:8

3. Bzura Ozorków10 14 17:18

4. Skra II Bełchatów10 12 18:21

5. Akademia Zduńska Wola10 10 12:21

6. Volley ŻelaznyOpoczno10 0 0:30