VIII Uniejowski Festiwal Smaków w weekend 11 i 12 września. Jakie dania czekają na smakoszy? ZDJĘCIA

Na VIII Uniejowski Festiwal Smaków zaprasza Uniejów w weekend 11 i 12 września. Szykuje się raj dla smakoszy.

Organizator przedstawia

Dań festiwalowych spróbować będzie można w sobotę w godzinach 12.00-20.00, a w niedzielę od 12.00 do 18.00. Tym razem do udziału w wydarzeniu zgłosiło się osiem obiektów gastronomicznych, które specjalnie dla Was przygotują łącznie 15 potraw: 8 dań głównych oraz 7 deserów.

W tych pierwszych głównym składnikiem będzie cukinia – warzywo doskonale nadające się do smażenia, duszenia, marynowania, pieczenia oraz do jedzenia na surowo.

Kolejną bohaterką Festiwalu będzie gruszka, która w kuchni wykorzystywana jest na wiele różnych sposobów. Najczęściej jednak z tego soczystego owocu przyrządza się przepyszne desery…

Czym ugoszczą restauracje w tegorocznym wydaniu Uniejowskiego Festiwalu Smaków? Zobacz w galerii artykułu

Za każdą z tych pyszności, podaną jak zawsze w degustacyjnej porcji, zapłacicie symboliczne 7 zł.

Jeśli chcecie wziąć udział w głosowaniu na najlepsze danie główne, najlepszy deser, albo na jedno i drugie, do czego oczywiście serdecznie Was zachęcamy, musicie spróbować w każdej kategorii po pięć festiwalowych propozycji. Pamiętajcie jednak, że swój głos oddać możecie maksymalnie na 3 dania główne i/lub 3 desery. W Paszporcie Degustatora, który otrzymacie we wszystkich obiektach biorących udział w Festiwalu, postawcie znak X przy Waszych faworytach.

Ważne!

Aby Wasze głosy były ważne i mogły wziąć udział w losowaniu nagród, należy przestrzegać pewnych zasad. Dokładnie i czytelnie wypełnijcie w Paszporcie część związaną z Waszymi danymi – imię, nazwisko, miejscowość, województwo, numer telefonu lub adres e-mail. Konieczne jest także złożenie podpisu oraz podanie daty. Pamiętajcie, że głosować mogą tylko osoby pełnoletnie.

Podając powyższe dane akceptujecie Regulamin dla Degustatorów VIII Uniejowskiego Festiwalu Smaków oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Organizatora Festiwalu wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 poz. 1000).