V edycja łódzkiego Festiwalu Kryminału. Popularni autorzy powieści kryminalnych na łódzkim festiwalu

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, jego założeniem jest promocja modelu polskiej powieści kryminalnej mocno osadzonej w realiach społecznych. Festiwal zainauguruje spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem i rozmowa o jego książce „Wszyscy słyszeli jej krzyk”. Ryszard Ćwirlej to dziennikarz telewizyjny i pisarz. Znany jako autor cyklu powieści kryminalnych o milicjantach, a następnie policjantach z Poznania, których akcja toczy się od lat 80. XX wieku do czasów współczesnych. Jest też autorem cyklu kryminałów retro, do których należy najnowsza część serii: „Wszyscy słyszeli jej krzyk”. Trzykrotnie nagrodzony Nagrodą Wielkiego Kalibru.

Akcja najnowszej powieści Ryszarda Ćwirleja rozgrywa się w 1929 roku. W Poznaniu trwa Powszechna Wystawa Krajowa, prezentująca gospodarczy dorobek dziesięciu lat niepodległej Polski. Uroczysty nastrój psuje seria napadów na targowych gości. Wydarzenia relacjonuje otwarte niedawno poznańskie radio. Komisarz Antoni Fischer, zafascynowany wynalazkiem, ma wygłosić przed mikrofonem odczyt o humanitarnej działalności radia. Jednak tuż przed jego wystąpieniem do studia wpada uzbrojony szaleniec, który otwiera ogień do zebranych tam ludzi.