Uwaga upał. Po południu na termometrach w Łodzi ma być nawet 33 stopnie Celsjusza!

Upały atakują Łódź i okolice

Już od poniedziałkowego poranka mieszkańcy województwa łódzkiego mogli odczuć znaczący wzrost temperatur. Wczesne godziny przyniosły temperatury oscylujące w granicach 27°C do 29°C. Zgodnie z komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opublikowanym o godzinie 9.58, w najbliższych godzinach temperatura miała osiągnąć 30°C, by po południu wzrosnąć do maksymalnych 33°C.

Niemniej, rzeczywistość przerosła prognozy. Już o godzinie 11 na termometrach łódzkiego lotniska zanotowano 31 stopni Celsjusza. Ta niespodziewana zmiana pokazuje, jak dynamicznie może rozwijać się sytuacja meteorologiczna podczas fali upałów.