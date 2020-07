UWAGA! Nad Łódź i województwo nadciąga nawałnica. Meteorolodzy ostrzegają

Temperatura wyniesie ok. 20 st. C.

-Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do

40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad - czytamy w ostrzeżeniu meteorologicznym.

Opady mają się rozpocząć około godz. 14 i trwać mogą aż do godz. 23.

Jutro pogoda również nie będzie nas rozpieszczać. Temperatura wahać będzie się pomiędzy 15 a 18 st. C. Ochłodzeniu towarzyszyć będzie przelotny deszcz, który w całym regionie będzie pojawiał się przez cały dzień.

]