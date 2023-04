Uwaga na przymrozki! Prognoza pogody na cały tydzień! Dziś 3.04.2023 Kiedy przyjdzie ocieplenie? Prognoza pogody na Wielkanoc 3.04.2023

Prognoza pogody na cały tydzień do Wielkanocy. Kiedy będzie ciepło? W poniedziałek IMGW ostrzega przed przymrozkami. Sprawdź prognozę pogody na siedem dni do 9 kwietnia.

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa łódzkiego

W nocy z poniedziałku na wtorek w Łódzkiem należy spodziewać się przymrozków. Według meteorologów IMGW w nocy spadną temperatury powietrza poniżej 0°C w całym województwie łódzkim. Prognozowana jest temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

Tygodniowa prognoza pogody od poniedziałku do niedzieli

W pierwszej połowie tygodnia ponowne ochłodzenie spowodowane napływem mas powietrza pochodzenia arktycznego: miejscami opady śniegu, a nocami spadek temperatury poniżej 0°C. Kiedy przyjdzie ocieplenie? W kolejnych dniach zacznie napływać nieco cieplejsze, ale też wilgotniejsze powietrze ze wschodu. Opady śniegu przejdą w opady deszczu. Noce już bez przymrozków, a dni z temperaturą maksymalną około 10°C lub wyższą.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie opady śniegu, które na południowym wschodzie będą powodować przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, a w Karpatach około 7 cm. Słabsze opady śniegu także w Sudetach oraz na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura maksymalna od 0°C, 2°C na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 6°C na zachodzie kraju; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około -1°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h w Sudetach, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. We wtorek nadal zachmurzenie umiarkowane i duże; miejscami przelotne opady śniegu, tylko na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. W nocy mroźno: temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach podgórskich lokalne spadki temperatury do -7°C; tylko na wybrzeżu nieco cieplej, około 0°C. W dzień temperatura maksymalna od 1°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 5°C na zachodzie kraju; na Podhalu około -1°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty, z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

W środę przeważać będzie duże zachmurzenie, miejscami wystąpią opady śniegu, w ciągu dnia także deszczu ze śniegiem. Noc jeszcze mroźna z temperaturą minimalną od -5°C do -2°C, w rejonach podgórskich około -7°C, tylko nad morzem cieplej, około 1°C. W dzień temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, na Podhalu około 0°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czwartek na ogół pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na północy kraju oraz opadami śniegu i śniegu z deszczem na południu, gdzie opady chwilami będą o umiarkowanym natężeniu. W rejonach podgórskich i w górach możliwy kilku- lub kilkunastocentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od -3°C na południowym zachodzie do 2°C na północnym wschodzie; w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C. Temperatura maksymalna od 1°C, 3°C na południu kraju do 5°C, 7°C na przeważającym obszarze i do 10°C na północnym wschodzie i północnym zachodzie; na Podhalu jeszcze lekki mróz, około -1°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Prognoza pogody na piątek 7 kwietnia 2023

W piątek nadal pochmurno z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu; na południu kraju opady mogą mieć okresami umiarkowane natężenie. Temperatura minimalna od około 0°C na południu do 5°C na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna zróżnicowana: od 1°C do 6°C na południu kraju i od 7°C do 12°C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni i północny, na południu przeważnie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę 8 kwietnia 2023

W sobotę zachmurzenie duże, okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C; na Podhalu około 2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na święta 9 kwietnia 2023

W świąteczną niedzielę, ale najprawdopodobniej także w lany poniedziałek, będzie przeważać duże zachmurzenie i okresami wystąpią opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, w rejonach podgórskich Karpat około -1°C, a temperatura maksymalna od 8°C do 13°C; na Podhalu około 4°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

