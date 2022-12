Uwaga na oszustów, którzy podszywają się pod firmy kurierskie. Przed świętami nasilają swoje działania!

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod firmy kurierskie. Przed zbliżającymi się świętami nasilają swoje działania, bo wielu z nas robi robi zakupy w Internecie i oczekuje na paczki. Oszuści chcą wykorzystać naszą nieuwagę i pośpiech i rozsyłają smsy o treści, z której wynika, że nasza paczka została wstrzymana z powodu nadwagi, jeśli dopłacimy, zostanie wysłana. Na koniec wiadomości jest link do szczegółów. W rzeczywistości, po wejściu w załączony link, zostaniemy przekierowani do fałszywego formularza. Jego wypełnienie wyłudzi nasze poufne dane, takie jak hasła do bankowości czy numery kart płatniczych.

To działanie to tzw. smishing, czyli rodzaj phishingu skierowanego na telefony komórkowe. Celem przestępcy jest zgromadzenie naszych danych osobowych, a w efekcie otrzymanie dostępu do naszych kont.

Policja radzi ignorować tego typu wiadomości, nie klikać w linki, a numer od razu wpisać na czarną listę.